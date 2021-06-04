تراجع يفوق المتوقع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان، متأثرة بانخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرا عندما كانت معظم البلدان خاضعة لإجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بالجائحة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت 3.1% على أساس شهري في أبريل نيسان، لكنها ارتفعت 23.9% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا شهريا بواقع 1.2% فحسب، وتوقعوا زيادة 25.5% على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات المنتجات غير الغذائية، باستثناء وقود السيارات، تراجعت 5.1% خلال الشهر على الرغم من أنها زادت 42.6% عما كانت عليه في أبريل نيسان 2020.

وارتفعت مبيعات وقود السيارات 0.4% على أساس شهري و65.5% على أساس سنوي.