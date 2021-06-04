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 البطالة تتراجع في أميركا إلى 5.8% مع نمو الوظائف

بطالة أميركا
نمو نشاط التوظيف في أميركا
اقتصاد أميركا

البطالة تتراجع في أميركا إلى 5.8% مع نمو الوظائف

مؤشر جديد على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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زاد أرباب الأعمال الأميركيون نشاط التوظيف في مايو أيار، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، إلى استقطاب مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفا الشهر الماضي.

وتمت مراجعة بيانات أبريل نيسان برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة، بدلا من القراءة السابقة البالغة 266 ألفا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بـ650 ألفا في مايو أيار.

وانخفض معدل البطالة إلى 5.8% من 6.1% في أبريل نيسان.

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