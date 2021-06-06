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أقساط التأمين المكتتبة في السعودية ترتفع لـ12.8 مليار ريال بالربع الأول

البنك المركزي السعودي مناسبة
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ساما

أقساط التأمين المكتتبة في السعودية ترتفع لـ12.8 مليار ريال بالربع الأول

ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 23%

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، عن إصدار التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، ويُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق.

وذكر المركزي في بيان له، أن قطاع التأمين في السعودية، شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 23% مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 22.5% من 180 مليوناً في الربع الأول من العام السابق إلى 279 مليوناً خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف أن الأقساط المكتتب بها بلغت 12.8 مليار ريال بارتفاع طفيف عن الربع المماثل من العام الماضي يقدر بنسبة 0.4%.

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كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الممتلكات وتأمين الحماية والادخار بنسبة 11% و 26% على التوالي.

وأشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 180%، إضافة إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات. ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2021.

وقال "ساما"، إن هذه الخطوة، تأتي كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

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