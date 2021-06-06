إسرائيل تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من 15 يونيو

قررت إسرائيل إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات اعتباراً من 15 يونيو، بعد توزيع نسبة مرتفعة من اللقاحات.

سيكون 600 ألف إسرائيلي ممن تترواح أعمارهم بين 12-15 عاما مؤهلين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.

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تأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من بدء إسرائيل حملة التطعيم للبالغين، وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على لقاح "فايزر-بيونتيك" لهذه الفئة العمرية.

وفي الولايات المتحدة شهد الأسبوع الماضي، حالة جدل وإرباك بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدم ارتداء الكمامات، ما اضطر المسؤولين الأميركيين إلى إصدار توضيح تلو الآخر بهذا الشأن حتى لا يساء فهم التوصية الجديدة.

وفي السياق، أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن التوصية بشأن عدم ضرورة ارتداء الكمامة للملقحين ليس تفويضاً بخلعها.