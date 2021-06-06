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السعودية.. دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو

واحدة من الأنظمة الضريبية التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنِّسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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