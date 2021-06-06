السعودية.. هذه العوامل وراء تأخر إعلان آلية موسم الحج

أرجع وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول.

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وقال الوزير، إن وزيري الصحة والحج سيوضحان في الأيام القريبة القادمة آلية الحج للموسم القادم.

وأكد الوزير أن المملكة حريصة على ألا تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار الفيروس سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي.

وأوضح القصبي، أن العالم يواجه محدودية في إنتاج اللقاح، وكذلك يوجد تردد لدى بعض الناس للحصول على اللقاح.

ولفت القصبي إلى أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في السعودية 40% حالياً.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، صرح لـ"العربية.نت"، مؤخراً، أن السعودية تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً، مشيراً، إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بشأن إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ.