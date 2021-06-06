توزيعات أرباح البنوك الخليجية تتراجع 45.4% بالربع الأول

ذكر تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أن مساهمي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حصلوا أرباحاً نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020 بعد منع البنوك في المنطقة فعلياً من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الأحد، أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 انخفضت بمقدار 6.6 مليار دولار ما يعادل 45.4% لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.

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وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة.

وأشار إلى أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 تراجعت في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي.

وانخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21% مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.

وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح.

وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4%.

وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4% إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4%، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.