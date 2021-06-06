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دعوة بريطانية لإنهاء تطعيم العالم من كورونا خلال عام ونصف!

فيلر البريكست على هامش مجموعة السبع
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تستضيف بلاده هذا العام مجموعة السبع
لقاح كورونا

دعوة بريطانية لإنهاء تطعيم العالم من كورونا خلال عام ونصف!

مجموعة السبع ستبحث إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحورات الجديدة لكورونا

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فرانس برس

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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة قادة دول مجموعة السبع إلى الاتحاد من أجل "تطعيم العالم بحلول نهاية العام" المقبل، أي خلال عام ونصف من الآن، لإنهاء جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مكتبه.

وسيحض رئيس حكومة المحافظين، الذي يستضيف قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، نظراءه في الدول الصناعية (فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة) على اتخاذ "إجراءات ملموسة" لتحقيق هذا الهدف، وفقا لبيان أصدره داوننغ ستريت مساء السبت.

وتمثل هذه القمة أول اجتماع مباشر لزعماء مجموعة السبع منذ بدء الجائحة قبل عام ونصف، واول مشاركة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وهو ما يمثل عودة الولايات المتحدة إلى نهج التعددية بعد عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال جونسون "الأسبوع المقبل سيجتمع قادة أعظم الديموقراطيات في العالم، في لحظة تاريخية لبلداننا وكوكبنا".

وأضاف "العالم ينتظر منا مواجهة التحدي الأكبر في فترة ما بعد الحرب: هزيمة كوفيد وقيادة انتعاش عالمي مدفوع بقيمنا المشتركة"، مشددا على ان "تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل سيكون أعظم إنجاز في تاريخ الطب".

وتابع "أدعو زملائي قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة وأتعهد بأننا لن نسمح أبدا للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى".

ويأمل جونسون أيضا في إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحورات الجديدة للفيروس قبل انتشارها.

وسيكون موضوع البيئة في قلب قمة مجموعة السبع قبل المؤتمر الرئيسي لمكافحة الاحتباس الحراري "كوب 26" المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر في اسكتلندا.

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