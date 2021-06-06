يلين: الارتفاع الأخير للأسعار مؤقت وسنتدخل في الوقت اللازم لكبح التضخم

توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على هامش اجتماع وزراء مجموعة السبع، انحسار الارتفاع الأخير للأسعار على المدى القريب واصفة التضخم الحالي "بالمؤقت".

وفي الوقت ذاته، أشارت إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام لتبلغ حوالي 3%.

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وفيما يتعلق بسوق العمل، أكدت يلين على تحسن السوق في الوقت الحالي ، لكن "لا يزال هناك طريق طويل للعودة بمستويات البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة" بحسب تعبيرها.