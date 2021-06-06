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10 فئات مستثناة من الحضور لمقرات العمل في السعودية

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إجراءات احترازية في السعودية للوقاية من كورونا
اقتصاد السعودية

10 فئات مستثناة من الحضور لمقرات العمل في السعودية

الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 10 فئات من الحضور لمقرات العمل في القطاع العام، والخاص، والقطاع غير الربحي، منعاً للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشمل ذلك الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، مع اشتراط إرفاق تقرير طبي لجهة العمل.

وتضمنت تلك الفئات من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، والذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، وذلك لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية.

وشملت كذلك أصحاب الأمراض القلبية المزمنة، وكذلك مرض نقص المناعة الوراثي، وفقر الدم، بالإضافة إلى المرضى بنقص المناعة المكتسبة والسمنة المفرطة.

وضمت قائمة الفئات كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

قائمة الفئات المستثناة
قائمة الفئات المستثناة

وأشارت الوزارة إلى أنه يستثنى من ذلك مكتملو جرعات التحصين، وحالات التحصين حسب تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السعودية، قد أعلنت أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات "العام والخاص، غير الربحي" على مقرات العمل.

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