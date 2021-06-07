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ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

اليورو

ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

مركز كوروم للدراسات للعربية: دولتان في "الأوروبي" لديهما ضرائب أقل من دول الاتحاد

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دبي - العربية.نت

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أظهر مسح يوم الاثنين ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو /حزيران لتبلغ أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2018، وذلك بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو /أيار. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار لقراءة عند 26.0. وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس "يزداد تجاوزا منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا". شمل مسح سنتكس 1139 مستثمرا في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو /حزيران.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في مقابلة مع "العربية"، إن دولتين في الاتحاد الأوروبي هما قبرص وإيرلندا لديهما ضريبة أقل من بقية دول الاتحاد.

وأشار إلى توحيد الضريبة على الشركات التكنولوجية الكبرى، في سياق أن الدول الكبرى في الاتحاد متجهة بقوة نحو توحيد الضرائب.

وبشأن التضخم الأميركي قال الرفاعي إن الشركات لديها وجهة نظر مخالفة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن التضخم ليس مؤقتا بل هو انعكاس لصعود حاد في تكلفة الصناعات وزيادة أسعار المواد الأولية.

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