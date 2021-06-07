.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في أبريل

اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
مصانع في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

تراجع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في أبريل

بعيدا عن توقعات رويترز لارتفاع 1%

متابع الغاء المتابعة

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في أبريل/نيسان نتيجة انخفاض الطلب المحلي، مما يشير إلى أن المصنعين في أكبر اقتصادات أوروبا ما زالوا متأثرين بإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن الطلبيات على السلع الصناعية تراجعت 0.2% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

يأتي ذلك بعيداً عن توقعات رويترز لارتفاع 1%، وبعد زيادة معدلة بالرفع 3.9% في مارس.

وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف"  شركات شركات وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف" 

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، مؤخراً، إن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينمو ما بين 3.4% و3.7% هذا العام وأن يستعيد قوته السابقة على الجائحة بحلول نهاية العام.

وأبلغ ألتماير صحافيين أجانب "في المجمل، سيستعيد الاقتصاد الألماني قوته التي كان عليها قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام. ذلك سبب للتفاؤل".

وأضاف قائلا "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني ما بين 3.4 و3.7% هذا العام... ونتوقع أن ينمو 4% العام القادم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد