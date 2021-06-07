تراجع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في أبريل

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في أبريل/نيسان نتيجة انخفاض الطلب المحلي، مما يشير إلى أن المصنعين في أكبر اقتصادات أوروبا ما زالوا متأثرين بإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن الطلبيات على السلع الصناعية تراجعت 0.2% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

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يأتي ذلك بعيداً عن توقعات رويترز لارتفاع 1%، وبعد زيادة معدلة بالرفع 3.9% في مارس.

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، مؤخراً، إن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينمو ما بين 3.4% و3.7% هذا العام وأن يستعيد قوته السابقة على الجائحة بحلول نهاية العام.

وأبلغ ألتماير صحافيين أجانب "في المجمل، سيستعيد الاقتصاد الألماني قوته التي كان عليها قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام. ذلك سبب للتفاؤل".

وأضاف قائلا "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني ما بين 3.4 و3.7% هذا العام... ونتوقع أن ينمو 4% العام القادم".