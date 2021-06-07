.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 6% في 2022

مدينة الرياض
العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 6% في 2022

قالت إن الانتعاش الاقتصادي يكتسب زخما خلال النصف الثاني من هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت كابيتال أيكونوميكس أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6% خلال عام 2022، مقارنة بـ 2% نموا متوقعا خلال العام الجاري.

وقالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنه من المرجح أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخما خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأوضحت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن السلطات خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في مايو الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة برنامج التطعيم مازالت مرتفعة.

أسهم أوروبا تحت مستوياتها القياسية بضغط السلع الأساسية أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تحت مستوياتها القياسية بضغط السلع الأساسية

وعلى الرغم من أن ضبط الأوضاع المالية هو السائد إلى الآن والذي قد يمثل عائقا أمام الانتعاش، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة، وفقاً لكابيتال إيكونوميكس.

وتعد تقديرات كابيتال ايكونوميكس أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% في العام المقبل، لكنه توقع نموا بنسبة 2.1% العام الجاري.

من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2021، و3.6% في 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3% في 2020، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان "أوبك+"، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5% في عام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020)، ليصل إلى 6.8% في 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية "أوبك+"، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي، مطلع مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد