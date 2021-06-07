.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

للمرة الخامسة في أسبوعين.. النيران تلتهم منشآت إيرانية و"لا شبهات تخريب"

حريق مصفاة طهران 2
الدخان يتصاعد من مصفاة طهران جراء حريق (رويترز)
اقتصاد إيران

للمرة الخامسة في أسبوعين.. النيران تلتهم منشآت إيرانية و"لا شبهات تخريب"

عانت إيران من موجة من الحوادث في الأيام الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن حريقا اندلع في مصنع للصلب في محافظة كرمان جنوب إيران صباح أمس الأحد، وهو خامس حريق في البنية التحتية يتم الإبلاغ عنه في نحو أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو للحريق، نشرته وكالة تسنيم، شرارات وألسنة تنفجر بالمصنع المملوك لشركة زارند الإيرانية للصلب، حيث كان الانفجار نتيجة لتدفق الحديد المنصهر مما تسبب في رد فعل عندما اصطدم ببركة تبريد.

ونقلت تسنيم عن مكتب الشؤون العامة بالشركة قوله، إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق بعد الظهر، فيما لم تقع إصابات.

سعر النفط يتراجع بعد أسبوع قوي مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب طاقة أسعار النفط سعر النفط يتراجع بعد أسبوع قوي مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب

وعانت إيران من موجة من الحوادث في الأيام الأخيرة، حيث اشتعلت النيران في خط أنابيب نفط في جنوب غربي البلاد يوم الخميس، بعد يوم من حريق اجتاح مصفاة جنوب طهران.

وقبل ذلك بأسبوع، قُتل عامل عندما انفجر أنبوب أكسجين في مصنع للبتروكيماويات في عسلوية، وفي 22 مايو، أصيب 3 أشخاص في حريق في وحدة بمصفاة عبادان جنوب غربي إيران.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غرقت سفينة حربية إيرانية - وهي واحدة من أكبر السفن في البحرية الإيرانية - بعد أن اشتعلت فيها النيران أثناء رسوها قبالة ساحل بحر عمان.

وقال مسؤولون إيرانيون إنه لم يكن هناك عمليات تخريبية وراء حرائق المصفاة وخطوط الأنابيب. وألقوا باللوم على درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي، والتي كانت أيضاً سبباً لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد