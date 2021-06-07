مدير منظمة العمل الدولية: تأثير الجائحة على العمل "كارثي"

وصف مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر اليوم الاثنين، تأثير جائحة كوفيد-19 على عالم العمل بأنه "كارثي" وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

وقال رايدر في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

مادة اعلانية

وحذر من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئيا "التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات".