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مدير منظمة العمل الدولية: تأثير الجائحة على العمل "كارثي"

منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
فيروس كورونا

مدير منظمة العمل الدولية: تأثير الجائحة على العمل "كارثي"

أسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008

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جنيف - رويترز

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وصف مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر اليوم الاثنين، تأثير جائحة كوفيد-19 على عالم العمل بأنه "كارثي" وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

وقال رايدر في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

وحذر من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئيا "التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات".

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