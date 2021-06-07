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مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار

اقتصاد مصر مناسبة
القاهرة
اقتصاد مصر

مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار

بمتوسط عائد 3.088%

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وفي مطلع العام الجاري، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 26 مليار دولار.

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وفي فبراير الماضي، نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

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