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 وزيرة الخزانة الأميركية: خطة بايدن للإنفاق مفيدة حتى لو أدت لارتفاع التضخم

جانيت يلين
جانيت يلين
اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة الأميركية: خطة بايدن للإنفاق مفيدة حتى لو أدت لارتفاع التضخم

حزم مساعدات بايدن ستضيف للإنفاق نحو 400 مليار دولار سنويا

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دبي - العربية.نت

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قالت وزير الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليونات دولار مفيدة للاقتصاد الأميركي، حتى لو ساهمت في ارتفاع التضخم وأدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضافت يلين أن حزم مساعدات بايدن ستضيف للإنفاق نحو 400 مليار دولار سنويا، وهو ما لا يكفي للتسبب في تضخم مستمر، مضيفة أن ارتفاعات الأسعار الناتجة عن حزمة الإنقاذ ستتلاشى العام المقبل.

وقالت يلين إن النظام الاقتصادي الأميركي يسعى لمحاربة تراجع مستويات التضخم وأسعار الفائدة منذ عشر سنوات، واصفة التضخم الحالي "بالمؤقت".

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