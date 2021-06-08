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اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمصر

جانب من اتفاقية بولندا واقتصادية قناة السويس
جانب من توقيع الاتفاقية بين رئيس إقليم كاتوفيتسا في بولندا ورئيس اقتصادية قناة السويس
قناة السويس

اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمصر

بمساحة تتراوح بين 400 ألف إلى مليون متر مربع

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دبي - العربية.نت

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اتفقت مصر وبولندا، اليوم الثلاثاء، على إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمساحة تتراوح بين 400 ألف إلى مليون متر مربع.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي، إن المنطقة تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.

وقع الاتفاقية المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا.

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وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبي في مصر حيث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.

وأضافت الوزيرة أنه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبولندي على حد سواء.

وأشارت إلى التطور الكبير في حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.

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