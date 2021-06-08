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ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 8.5% لـ 23.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

تحويلات المصريين في الخارج مناسبة
تحويلات المصريين في الخارج
اقتصاد مصر

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 8.5% لـ 23.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

زادت بمعدل 11% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي

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دبي - العربية.نت

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سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 لتسعة أشهر من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020).

بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة يناير/مارس 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

زدات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، على أساس سنوي، وذلك على الرغم من التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام 2020.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2020 نحو 29.6 مليار دولار، مقابل تحويلات بلغت نحو 26.8 مليار دولار خلال 2019.

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