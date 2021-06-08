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رئيس البنك الدولي: لا نؤيد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات

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رئيس البنك الدولي: لا نؤيد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات

البنك زاد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 6.8%

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واشنطن - رويترز

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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك لا يدعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، خوفا من أن يقوض ذلك الابتكار في قطاع الأدوية.

وردا على سؤال، خلال مكالمة إعلامية، عما إذا كان يدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، قال مالباس "نحن لا نؤيد ذلك، لأنه من شأنه أن يؤدي لخطر تقليل الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع".

رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6%، وهو ما يمثل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول "غير متكافئ بدرجة كبيرة" إلى لقاحات كوفيد-19.

ويظهر أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته التي صدرت في يناير/ كانون الثاني قبل أن تتولى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة وتنفذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.

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وزاد البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 3.3 نقطة مئوية من يناير/ كانون الثاني إلى 6.8%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984 بفضل الدعم الاقتصادي الذي وصفه البنك بأنه "لم يسبق له مثيل في زمن السلم".

ورفع أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.2% كما زاد تقديراته للنمو في الصين بنفس القدر إلى 8.5%.

ويتوقع البنك الدولي الآن أن تسجل الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين، نموا بنسبة 4.4% في 2021، وهي توقعات مرتفعة نقطة مئوية واحدة منذ يناير/ كانون الثاني.

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