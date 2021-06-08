الحكومة الكويتية تتسلم ملكية 7 مشاريع خلال عامين

كشفت وزارة المالية الكويتية، أنه يوجد 7 مشاريع بنظام الـ (B.O.T) ستؤول ملكيتها إلى الدولة اعتبارا من السنة المالية الحالية 2021 /2022 إلى السنة المالية المقبلة 2022 /2023.

وذكرت الوزارة أن هذه المشاريع السبعة هي: عقدا استراحة الطرق السريعة (شرق وغرب) وانتهت في 27 مايو الماضي، وعقدا مشروع استثمار مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها، وينتهيان في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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وتابعت: "وكذلك عقد استثمار مشروع مسلخ الفروانية في يونيو 2022، ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحلات تجارية، والتابع للأمانة العامة للأوقاف، ومن المقرر أن ينتهي تاريخ التعاقد في يوليو 2022"، نقلاً عن صحيفة "الأنباء الكويتية".

وأضافت أن المشروع السابع هو استراحة الطرق السريعة "النويصيب"، وينتهي العقد في ديسمبر 2022.

وحول الحالة الفنية والتشغيلية للمشاريع قالت وزارة المالية، إنها مستمرة وتحتاج إلى صيانة.