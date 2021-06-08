.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الحكومة الكويتية تتسلم ملكية 7 مشاريع خلال عامين

الكويت اقتصاد مناسبة
جانب من مدينة الكويت
اقتصاد الكويت

الحكومة الكويتية تتسلم ملكية 7 مشاريع خلال عامين

تحتاج المشاريع إلى صيانة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة المالية الكويتية، أنه يوجد 7 مشاريع بنظام الـ (B.O.T) ستؤول ملكيتها إلى الدولة اعتبارا من السنة المالية الحالية 2021 /2022 إلى السنة المالية المقبلة 2022 /2023.

وذكرت الوزارة أن هذه المشاريع السبعة هي: عقدا استراحة الطرق السريعة (شرق وغرب) وانتهت في 27 مايو الماضي، وعقدا مشروع استثمار مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها، وينتهيان في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتابعت: "وكذلك عقد استثمار مشروع مسلخ الفروانية في يونيو 2022، ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحلات تجارية، والتابع للأمانة العامة للأوقاف، ومن المقرر أن ينتهي تاريخ التعاقد في يوليو 2022"، نقلاً عن صحيفة "الأنباء الكويتية".

هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة قصص خاصة طاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة

وأضافت أن المشروع السابع هو استراحة الطرق السريعة "النويصيب"، وينتهي العقد في ديسمبر 2022.

وحول الحالة الفنية والتشغيلية للمشاريع قالت وزارة المالية، إنها مستمرة وتحتاج إلى صيانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد