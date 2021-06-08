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الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون
لقاح كورونا

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

تعاقدت مع مودرنا وجونسون آند جونسون لاستيراد اللقاح

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العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.

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وأوضح أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف البدر أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، أعلن أمس الأول التعاقد مع شركتي مودرنا وجونسون آند جونسون، لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا، متوقعا بدء وصول هذه اللقاحات في التوقيت نفسه تقريبا خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

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