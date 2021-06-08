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المصرية للاتصالات للعربية: سنستخدم توزيعات الأرباح لخفض الدين

اقتصاد مصر

المصرية للاتصالات للعربية: سنستخدم توزيعات الأرباح لخفض الدين

تعديل الاتفاقية مع فودافون تهدف وضع آليات لتوزيع الأرباح في المستقبل

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دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عادل حامد، في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تعتزم استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين، بهدف خفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة.

وقال إن تعديل الاتفاقية بين المصرية للاتصالات وفودافون تهدف وضع آليات لتوزيع الأرباح، موضحا أن الاتفاق جرى على توزيع الأرباح بشكل منتظم مرتبط بالتدفقات النقدية في فودافون.

واعتبر أن الاتفاق يدعم استثمارات المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

أشار إلى حجم استثمار بقيمة 30 مليار جنيه من المصرية للاتصالات في البنية التحتية على مدار عامين، مضيفا أن المصرية للاتصالات ستقوم بافتتاح أول مركز بيانات من الدرجة الثالثة.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر، لتدفع توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي.

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