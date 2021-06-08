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توقعات بجمع سلطنة عمان 1.5 مليار دولار من طرح صكوك دولية

اقتصاد سلطنة عمان مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

توقعات بجمع سلطنة عمان 1.5 مليار دولار من طرح صكوك دولية

قلصت السعر الاسترشادي بعد تلقي طلبات بأكثر من 8.5 مليار دولار

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دبي - رويترز

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أفادت وثيقة، اليوم الثلاثاء، بأن سلطنة عمان من المتوقع أن تبيع صكوكا لأجل تسع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، وأنها قلصت السعر الاسترشادي بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 8.5 مليار دولار على ثاني إصداراتها من الديون الدولية هذا العام.

يرتب العملية سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي وبنك مسقط، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، إن سلطنة عمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط، لترتيب التواصل مع المستثمرين بدءا من اليوم الاثنين.

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يأتي ذلك فيما كانت آخر مرة لجأت فيها عمان لسوق الدين الدولية في يناير، عندما جمعت 3.25 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية العمانية في نهاية مارس، إنها قطعت أكثر من نصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.

ومنذ توليه السلطة في يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس، شرع السلطان هيثم بن طارق في إجراءات دراماتيكية لدعم خزائن الدولة. وقد اشتملت الجهود على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحتى التخطيط لضريبة الدخل - التي ستكون الأولى لدولة خليجية - كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

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