ضريبة 14% لهذا النوع من المطاعم في مصر.. تعرف على التفاصيل

أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وقال الأمين العام للجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة مع "العربية" إن هذا التطور ربما يتطلب تعديلا تشريعياً، وبالتالي ستكون تطبيقات طلبات الأكل من المطاعم، وكل مطعم تزيد إيراداته على 500 ألف جنيه سيكون مطالباً منه التسجيل في منظومة الضرائب.

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وأوضح أن القرار الجديد يعني أن جميع المطاعم والشركات، التي تعمل في مجال توصيل المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، والتي يتجاوز حجم أعمالها حد التسجيل، يجب عليها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مقابل خدمة التوصيل.

واعتبر أن توسيع القاعدة الضريبية، سيوفر شريحة جديدة من دافعي الضرائب، وبالتالي تعزيز الحصيلة الضريبية، باستثناء مطاعم المأكولات الشعبية التي لا تتجاوز الحد المطلوب للخضوع للضرائب.

يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.