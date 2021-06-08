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هيئة الاتصالات: خدمات الجيل الخامس تصل إلى 53 محافظة سعودية

اقتصاد السعودية

هيئة الاتصالات: خدمات الجيل الخامس تصل إلى 53 محافظة سعودية

تصدرت شركة STC وشركة "زين" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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​أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 53 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بـ 51 محافظة خلال الربع الرابع من عام 2020.​

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" وشركة "زين" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث نشرت الشركتان خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، فيما نشرت شركة موبايلي خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة.​

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الأول من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 322.42 ميغابت في الثانية، وتسجيل شركة "زين" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 350.47 ميغابت في الثانية، وجاءت شركة "STC" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 348.33، وحلت شركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 231.83 ميجابت في الثانية.

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كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس بكافة مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأول من عام 2021.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.​

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