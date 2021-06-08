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"الصحة العالمية" تدعو مصنعي اللقاح إلى منح نصف إنتاجهم لـ"كوفاكس"

مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول منخفضة الدخل
مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول منخفضة الدخل
لقاح كورونا

"الصحة العالمية" تدعو مصنعي اللقاح إلى منح نصف إنتاجهم لـ"كوفاكس"

كجزء من حملة لتلقيح 30٪ من سكان العالم بحلول 31 ديسمبر

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دبي - العربية.نت

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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مصنعي لقاحات فيروس كورونا إلى إعطاء نصف جرعاتهم لـ Covax، وهي مبادرة لتوزيع اللقاحات بشكل عادل، كجزء من حملة لتلقيح 30% من سكان العالم بحلول 31 ديسمبر.

وقال للصحافيين أمس الاثنين: "تبادل اللقاحات الآن أمر ضروري لإنهاء المرحلة الحادة للوباء.. ولكن من الواضح أيضًا أنه في حالات الطوارئ، لا يمكن للبلدان منخفضة الدخل الاعتماد فقط على واردات اللقاحات من الدول الأكثر ثراءً".

وذكر أنه بينما انخفضت معدلات الوفيات في الدول الغنية، ارتفعت الأسبوع الماضي في أفريقيا والأميركتين وغرب المحيط الهادئ.

وتم إعطاء أكثر من 2.1 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم وزع معظمها في أميركا الشمالية وأوروبا، وكذلك في الدول ذات الدخل المتوسط مثل الصين والهند والبرازيل التي سرعت برامج التلقيح في الأشهر الأخيرة.

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