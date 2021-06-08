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"فاستلي" تعلن إصلاح الخلل.. بعد تسببها بشلل مواقع إلكترونية عالمية

تكنولوجيا

"فاستلي" تعلن إصلاح الخلل.. بعد تسببها بشلل مواقع إلكترونية عالمية

عطل كبير يخرج مواقع إلكترونية حكومية وإخبارية عالمية من الخدمة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فاستلي للخدمات السحابية، أنها أصلحت الخلل الذي تسبب في تعطل العديد من المواقع العالمية.

وقالت الشركة إن خدماتها عادت للعمل بعد عطل دام لساعات هذا الصباح.

من جهته، قال رئيس شعبة الإنترنت في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أحمد صبري، في مقابلة مع "العربية" إن الخلل الذي حصل لدى الشركة الأميركية لمدة ساعة، يعد الأكبر من نوعه بتاريخ الإنترنت.

وأوضح أنه لا ضمانة 100% من أعطال الإنترنت لكن الشركات تلجأ لحلول كأن يكون لديها خوادم كثيرة، بجانب المحافظة على أمن الخوادم المركزية للبيانات.

كان العطل تسبب في خروج العديد من المواقع الحكومية والإخبارية عن العمل منها موقع الحكومة البريطانية وصحف نيويورك تايمز والغارديان وسي إن إن وغيرها، إلا أنها عادت للعمل بعد ذلك.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن خللا في شركة "فاستلي" للحوسبة السحابية هو سبب تعطل المواقع.

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