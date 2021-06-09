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بكين تتهم واشنطن بـ"جنون العظمة" بعد تبني "خطة التصدي" للزحف الصيني

علما الصين وأميركا
علما الصين وأميركا
أميركا و الصين

بكين تتهم واشنطن بـ"جنون العظمة" بعد تبني "خطة التصدي" للزحف الصيني

الخطة بأكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير

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بكين، واشنطن - فرانس برس

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اتهمت بكين واشنطن، اليوم الأربعاء، بالمبالغة في ما تسميه "التهديد الصيني" بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا "تاريخيا" لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني، إن هذا "القانون يكشف جنون العظمة" لدى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، بغالبية كبيرة، خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدي اقتصاديا للصين.

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه الموصلات التي تتركّز صناعتها حالياً في آسيا. وقد نالت الخطة تأييد 68 عضواً ومعارضة 32.

وترمي هذه الخطة لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، كما تهدف على نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.

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