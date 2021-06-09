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تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي مُصنع في السعودية

اقتصاد السعودية مناسبة
الرياض
اقتصاد السعودية

تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي مُصنع في السعودية

بحضور مجموعة من المسؤولين

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دبي - العربية.نت

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تطلق السعودية اليوم أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في المملكة بمواصفات عالمية، وذلك في سياق جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية.

ويحضر فعالية التدشين وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية بندر الخريف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي

وهذه الخطوة المهمة تأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وما تسببه من تأثيرات على سلاسل الإمداد اليومية، والمستلزمات الأساسية وخاصة في مجال الرعاية الصحية، حيثُ ساهم ظهور الجائحة في جعل خطط تطوير الصناعة تعمل بوتيرة متسارعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

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