حوادث مدمرة قطعت الإنترنت عالمياً.. هذه أقسى 5 ضربات منها

أصاب انقطاع الإنترنت، الثلاثاء، مواقع إلكترونية تابعة لجهات كبرى مثل نيويورك تايمز، وسي إن إن، وأمازون وغيرها من المواقع ذات عدد الزيارات المرتفع.

ورغم أن العطل كان مؤقتا لمدة ساعة، بسبب مشكلة تعرض لها مزود الخدمات السحابية في سان فرانسيسكو Fastly، إلا أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

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بعد حوالي ساعة من حدوث الانقطاعات، قالت Fastly على موقعها على الإنترنت، إنها حددت مشكلة وطبقت إصلاحًا، مما سمح للمواقع المتأثرة بالعودة إلى الإنترنت.

ورفض متحدث باسم فاستلي الخوض في التفاصيل، بينما أكد مختصون أنه طالما تميل الشركات الكبرى إلى المزودين الكبار في خدمات الإنترنت، فستظل مخاطر تكرار هذه المشكلة قائمة، ولن يوفر السوق موطئ قدم للشركات الصغيرة أو المنافسة في قطاعات البيانات الكبرى أو الحوسبة السحابية التي تتطلب استثمارات ضخمة.

وتستعرض "العربية.نت" قائمة من أشهر حوادث انقطاع أو تعطل الإنترنت على نطاق واسع في العالم: -

هجوم القراصنة عام 2016

البلدان المتضررة: الولايات المتحدة وأوروبا. التأثير: ملايين مستخدمي المواقع الشهيرة بما في ذلك Airbnb وAmazon وBBC وCNN وeBay وNetflix وTwitter.

في أكتوبر 2016، توقفت بعض خدمات الإنترنت حول العالم، بعد أن استهدفت قراصنة عبر هجمات (DDoS) الأنظمة التي يديرها مزودو خدمات الإنترنت في عدد من دول العالم.

يُعتقد أنه أكبر هجوم DDoS في التاريخ، وتسلل القراصنة عبر برامج داخل أجهزة ملحقة مثل الطابعات وكاميرات IP وشاشات الأطفال، بحسب موقع (techradar).

شبكة الخطوط الجوية البريطانية (2017)

البلدان المتضررة: المملكة المتحدة / شبكتها في أنحاء العالم.

التأثير: آلاف الركاب حول العالم.

أدى حادث التعطل التقني إلى إيقاف أسطول الشركة بالكامل، مما ترك آلاف الركاب عالقين في واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحامًا للسفر في المملكة المتحدة.

أقام أحد مقاولي صيانة تكنولوجيا المعلومات بإيقاف "مصدر طاقة" عن طريق الخطأ في مركز بيانات رئيسي، مما أدى إلى إتلاف الخادم "السيرفر"، وبجانب التعويضات كان للحادث أثر على سمعة الشركة.

تعطل خدمات أمازون ويب (2017)

البلدان المتضررة: مشكلة عالمية. التأثير: ملايين مستخدمي الخدمة السحابية والموقع الإلكتروني.

واجهت خدمة التخزين مشكلات معقدة مما أدى إلى انقطاع جزئي أو كامل في عدد من مواقع الويب والتطبيقات والأجهزة الشائعة. وشملت المواقع المتأثرة Quora وBusiness Insider وSlack وغيرها. نشأت في مركز بيانات US-East-1، ويعتقد أنه كان من الممكن تجنب المشكلة لو قام المطورون بوضع تطبيقاتهم على خوادم مختلفة.

مركز بيانات فودافون (2011)

البلدان المتضررة: المملكة المتحدة. التأثير: آلاف عملاء فودافون.

تعلمت شركة Vodafone لشبكة الهاتف المحمول من هذه الحادثة درسا صعبا، أن اخترق اللصوص مركز البيانات في "هامبشاير" ما تسبب في انقطاعات كبيرة في الخدمة.

بلد كامل بدون اتصال (2011)

البلدان المتضررة: جمهورية أرمينيا.

ربما كان هذا الحادث الأكثر فكاهية، إذ تسببت به امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا كانت تحفر بحثًا عن الخردة المعدنية وأتلفت عن غير قصد خطا للكابلات الأرضية.