في خطوة غير مسبوقة.. برلمان السلفادور يصادق على اعتبار بيتكوين عملة قانونية

وافق برلمان السلفادور، اليوم الأربعاء، على قانون يعتبر العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية، في خطوة غير مسبوقة في العالم، يؤيدها الرئيس نجيب بوكيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن "الهدف من القانون هو جعل بيتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".

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ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.

وكان الرئيس نجيب بوكيلة أرسل القانون الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ويمكن الآن عرض الأسعار بعملة بيتكوين في البلاد، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة المشفرة أيضاً، ولن تخضع عمليات التبادل في بيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.

تشتهر بيتكوين بتقلبات الأسعار الجامحة التي دفعت النقاد إلى اقتراح أنها غير مناسبة لتكون عملة فعالة. ولا يزال من غير الواضح كيف ستطرح السلفادور في النهاية عملة بيتكوين كعملة قانونية.

وفقاً للقانون المقترح، سيتم تحديد سعر الصرف "بحرية من قبل السوق" بالدولار الأميركي، العملة الرسمية الحالية في السلفادور.