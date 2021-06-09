.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل يقترب اقتصاد مصر من "ركود تضخمي" في 2021؟

اقتصاد مصر مناسبة
اقتصاد مصر مناسبة
اقتصاد مصر

هل يقترب اقتصاد مصر من "ركود تضخمي" في 2021؟

تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

بينما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، حذر محللون من ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي لسادس شهر على التوالي في مصر، وهو ما يعني انخفاض الاستهلاك وتراجع معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إنه في حالة تزامن تلك الأزمات مع ارتفاع عالمي ومحلي في أسعار السلع والخدمات، فقد يؤدي ذلك إلى ركود تضخمي، وهي أسوأ ظاهرة قد تصيب أي اقتصاد في العالم. وشدد على ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى الاستثمار الإنتاجي والتشغيل المستدام.

وحذر "توفيق" من استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، مشيراً إلى انخفاض مؤشرها الرئيسي بنحو 30% خلال العام الماضي، وقال إن هذا التراجع ما هو إلا انعكاس لمناخ استثماري عام غير مشجع، ولكن حان الوقت لدراسة جادة تربط بين أداء البورصة والاقتصاد الحقيقي.

وكشف البنك الدولي في تقرير حديث، أن هذا الخفض في معدلات نمو الاقتصاد المصري، يعود إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة "كوفيد-19". وتوقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، وتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2021 / 2022 بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.

الذهب يبحث عن اتجاهٍ قبل أحداث مفصلية هذا الأسبوع أسواق المال سعر الذهب الذهب يبحث عن اتجاهٍ قبل أحداث مفصلية هذا الأسبوع

وقال إن "المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق". وأضاف أن "تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة".

وتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 4.5% و5.5% فى 2023. وقال إن الحكومة المصرية تبنت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وفي الأجل القصير، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو 0.4% خلال العام المالي الجاري إلى 2.3%، كما تراجعت تقديراته لنمو العام المالي المقبل 1.3% لتصبح 4.5% على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالي 2022/2023.

وأرجع البنك ذلك إلى تأثير كورونا على قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز، لكنه توقع تحسنها العام المالي المقبل. وقال البنك في تقريره إن تجدد ارتفاع إصابات كورونا في عدة دول مستوردة للنفط، جعل الرؤية ضبابية بشأن النشاط الاقتصادي في مصر والأردن ولبنان وتونس، مشيرًا إلى أن المؤشرات في مصر ما زالت ضعيفة في النصف الأول من 2021.

وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

وذكر أن الضغوط تجددت مؤخرًا على تدفقات المحافظ المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه ذكر أن أسهم البحرين مصر والمغرب يتم تداولها بمعدلات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، ورصد البنك الدولي جهود الحكومات على صعيد احتواء تداعيات الجائحة خلال عام 2021، بينها رفع مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، كما مدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الاقتراض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد