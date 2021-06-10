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أبوظبي تعتمد استخدام تطبيق "الحصن" لنظام المرور الأخضر

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أبوظبي تعتمد استخدام تطبيق "الحصن" لنظام المرور الأخضر

شمل المراكز والمحلات التجارية والصالات الرياضية والفنادق والمرافق داخلها والشواطئ

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دبي - العربية.نت

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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن.

وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي تقوم على أربعة ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وتضم هذه الركائز التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

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واعتمدت اللجنة نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي. ويبدأ العمل بهذا النظام من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، وتعتبر مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.

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