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الرئيس الأميركي: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة

جو بايدن
جو بايدن
اقتصاد أميركا

الرئيس الأميركي: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة

أميركا سوف jساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد.

وأضاف في كلمته اليوم الخميس، إن أميركا سوف تساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح كورونا واصفا اياها بـ "الخطوة التاريخية".

وقالت شركة فايزر وشريكها الألماني بايونتيك اليوم، إنهما اتفقتا على تزويد حكومة الولايات المتحدة بـ 500 مليون جرعة من لقاح COVID-19 للتبرع بها للدول الفقيرة على مدار العامين المقبلين.

شركتا الأدوية ستوفران 200 مليون جرعة في عام 2021 و300 مليون جرعة في النصف الأول من عام 2022، ستوزعها الولايات المتحدة بعد ذلك على 92 دولة منخفضة الدخل والاتحاد الإفريقي.

وسيتم توفير الجرعات، التي سيتم إنتاجها في مواقع الإنتاج التابعة لشركة فايزر في الولايات المتحدة، بسعر غير هادف للربح.

سيبدأ تسليم 200 مليون جرعة في أغسطس 2021 ويستمر خلال الفترة المتبقية من العام، بينما من المقرر تسليم 300 مليون جرعة لعام 2022 بين يناير ونهاية يونيو. ولدى حكومة الولايات المتحدة أيضًا خيار الجرعات الإضافية.

وقالت الشركتان إن الجرعات جزء من التعهد المعلن مسبقًا بتقديم ملياري جرعة من لقاح COVID-19 إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدار الـ 18 شهرًا القادمة.

وأفادت روكالة ويترز أمس الأربعاء، بأن إدارة بايدن تخطط للتبرع بلقاحات فيروس كورونا للبلدان منخفضة الدخل.

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