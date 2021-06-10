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الصين توقف 1000 شخص ضمن حملة جديدة على العملات المشفرة

بيتكوين الصين
الصين تواصل ملاحقة بيتكوين
عملات مشفرة

الصين توقف 1000 شخص ضمن حملة جديدة على العملات المشفرة

ضمن حملة واسعة ضد "غسل الأموال" عبر العملات الافتراضية

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فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت الصين أكثر من ألف شخص ضمن حملة واسعة ضد شبكة متهمة بارتكاب "نشاطات احتيالية" مرتبطة بالعملات المشفرة، كما أعلنت وزارة الأمن العام.

وكانت الصين واحدة من معاقل البيتكوين، وهي من أكثر العملات الافتراضية انتشارا.

لكن بكين غيرت موقفها جذريا في العام 2019، من خلال حظر المدفوعات بالعملة المشفرة، قائلة إنها تستخدم كأداة في خدمة "نشاطات إجرامية".

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والشهر الماضي، وجّهت السلطات تحذيرا في هذا الشأن أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين.

وذكرت وزارة الأمن العام أن 1100 شخص تم توقيفهم الأربعاء في كل أنحاء البلاد يشتبه في أنهم جزء من "منظمة إجرامية"، وهم متهمون باستخدام العملات المشفرة "لغسل أموال" ناتجة من عمليات احتيال عبر الهاتف والإنترنت.

وتشعر بكين بالقلق من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة، التي تكون مجهولة المصدر وغير قابلة للتعقب، على نظامها المالي وكذلك على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن امتلاك عملة افتراضية مسموح به.

وشددت الصين القيود المفروضة على نشاط تعدين البيتكوين في الأسابيع الأخيرة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة.

وفي أيار/مايو، أعلنت السلطات تفكيك شبكة احتيالية ضخمة في شرق البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة تضم حوالى ألفي شخص.

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