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المفوضية الأوروبية: قمة "السبع" ستناقش التداعيات الاقتصادية لكورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
فيروس كورونا

المفوضية الأوروبية: قمة "السبع" ستناقش التداعيات الاقتصادية لكورونا

المجموعة سترفع مساهمتها لدعم صناديق التعليم

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دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة لها اليوم الخميس، إن مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا على مدى ثلاثة أيام، ستناقش التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت إلى السعي ضمن مجموعة السبع إلى تحسين وتعزيز الاستدامة بأفضل الأساليب، وإلى جانب الاستثمارات في البنى التحتية التركيز على التعليم الذي تدهور عالميا بسبب كورونا.

وكشفت أن المجموعة سترفع مساهمتها إلى 100 مليون يورو في السنة لدعم صناديق التعليم.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصل مساء الأربعاء إلى المملكة المتحدة، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبع، في المحطة الأولى من جولة أوروبية سيلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في قاعدة ميلدنهال الجوية (جنوب شرق)، ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم الخميس لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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