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انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 15 شهراً

وظائف بطالة كورونا أميركا
طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل التراجع
اقتصاد أميركا

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 15 شهراً

تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهرا.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 376 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/حزيران، مقارنة مع 385 ألفا في الأسبوع السابق.

كان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما اجتاحت الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19 البلاد ما أدى إلى إغلاق أنشطة الأعمال غير الضرورية.

وبذلك تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي.

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وينحسر تسريح العاملين مع سعي أرباب العمل وراء العمالة في ظل بقاء ملايين الأميركيين في منازلهم بسبب صعوبة تأمين رعاية لأطفالهم وإعانات البطالة السخية والخوف من الفيروس رغم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 370 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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