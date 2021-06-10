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بعد يوم من زيادة أسعار البنزين.. السودان: "لن نرفع الدعم عن الكهرباء"

محطة لتوليد الكهرباء
محطة لتوليد الكهرباء
اقتصاد السودان

بعد يوم من زيادة أسعار البنزين.. السودان: "لن نرفع الدعم عن الكهرباء"

ينفذ السودان مجموعة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي

متابع الغاء المتابعة

الخرطوم - رويترز

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قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أمس الأربعاء، إن السودان لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين.

ينفذ السودان مجموعة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي.

وقال إبراهيم أيضا إنه يدرس إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي.

وأضاف أن السودان أنتج 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي، وهو ما كان مخيبا للآمال. ويمثل هذا ربع احتياجات البلاد البالغة 1.6 مليون طن.

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