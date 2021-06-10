بنك القاهرة يقترض 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير

قال بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، اليوم الخميس في بيان صحافي، إنه وقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وأضاف بنك القاهرة في البيان أنه سيستخدم القرض البالغة مدته خمس سنوات في دعم خططه التوسعية بالسوق الإفريقية.

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وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في البيان الصحافي، إن القرض يأتي "لمساعدة المصنعين المصريين وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو وتشجيع المصدّرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية".