تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.8% في مايو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% في مايو أيار على أساس سنوي من 4.1% في أبريل نيسان.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو أيار 0.7% مقارنة مع 0.9% في أبريل نيسان.

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ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022، 7%، تزيد أو تنقص بنقطتين مئويتين.

وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة 9% والخضروات 5.3% خاصة البطاطس بنحو 14%.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.