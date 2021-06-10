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تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.8% في مايو

التضخم في مصر فقر سلع مناسبة
أسعار استهلاكية في مصر
اقتصاد مصر

تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.8% في مايو

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العربية.نت

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% في مايو أيار على أساس سنوي من 4.1% في أبريل نيسان.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو أيار 0.7% مقارنة مع 0.9% في أبريل نيسان.

ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022، 7%، تزيد أو تنقص بنقطتين مئويتين.

وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة 9% والخضروات 5.3% خاصة البطاطس بنحو 14%.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

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