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حساب المواطن يبدأ إيداع دفعة شهر يونيو.. 1.9 مليار ريال

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ريالات سعودية
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حساب المواطن يبدأ إيداع دفعة شهر يونيو.. 1.9 مليار ريال

97.7 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج

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دبي - العربية.نت

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أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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