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مصر تنتج أول 100 سيارة كهربائية.. في هذا التوقيت

سيارة كهربائية مصر 1
أول سيارة كهربائية تنوي مصر تصنيعها
سيارات كهربائية

مصر تنتج أول 100 سيارة كهربائية.. في هذا التوقيت

بعد اختبار 13 سيارة لمدة 3 أشهر

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القاهرة - العربية.نت

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توقعت الحكومة المصرية أن تنتج أول 100 سيارة كهربائية في السوق المحلي بحلول شهر أغسطس من العام 2022.

وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن مصر تسلمت 13 سيارة مصنوعة في الصين، ويتم فك سيارة منها للمهندسين للتعلم عليها، فيما يتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلومتر على السيارات الـ 12 الأخرى.

وأوضح أنه يتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلومتر ضروري قبل بدء عملية التصنيع، لتحديد كافة الأمور المطلوبة لمناخ العمل في السوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الاختبار سيستغرق 3 أشهر، بعدها يتم بناء المصنع؛ ومن ثَمَّ تحديد الشكل النهائي للسيارة ومحتوياتها.

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وتبلغ الطاقة المحددة للعمل 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة، مؤكداً أن الاستعدادات جارية فيما يخص التمويل وتجهيز محطات الشحن، كما أنه في العامين الأوليين سيتم ضخ السيارة فقط إلى السوق المحلي والعمل على اختبار جدارتها، غير أنه وصفها بالفعل بأنها "ممتازة"، وتتحمل الظروف الشاقة جداً، ولكن التصدير يأتي بعد زيادة المكون المحلي.

وأوضح الوزير المصري أن طاقة الإنتاج المحددة تشمل السوق المحلي فقط وليس التصدير، الذي يمكن البدء فيه مع زيادة المكون المحلي، وأنه جارٍ العمل على هذا الملف بالتنسيق مع أحد المراكز البحثية المصرية من أجل الوصول إلى تصنيع البطارية باعتبارها تمثل ثلث تكلفة السيارة.

وأشار إلى أنه حال الوصول إلى بطارية تكون مصرية في أغلب مكوناتها، سيتم بحث زيادة صناعة مكونات السيارات لتخطي نسبة الـ 75%، ومن ثَمَّ يبدأ الحديث عن التصدير للخارج.

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