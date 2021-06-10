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معدل التضخم في أميركا يرتفع 5% في مايو متجاوزاً التوقعات

أميركا اقتصاد
سيدة تمر أمام لوحة للعلم الأميركي
اقتصاد أميركا

معدل التضخم في أميركا يرتفع 5% في مايو متجاوزاً التوقعات

مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ أغسطس 2008

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5% خلال مايو 2021، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ أغسطس 2008، المُسجل فيه 5.3%، فيما تجاوز التوقعات بارتفاع 4.7% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم 0.6% في مايو مقارنة بنسبة 0.8% في أبريل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة في مايو على أساس سنوي، بنسبة 3.8%، مقارنة بنسبة 3% في الشهر المماثل من 2020.

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وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، راندال كوارلز، مؤخراً، إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار إلى ‭‭3.1‬‬% في أبريل، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ 2%.

وقال كوارلز: "قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم".

وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من ‭‭2007‬‬ إلى ‭‭2009‬‬، "قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة.. سنشهد ضغوطا تضخمية ويتوقع المرء أنها ستتكون مؤقتة".

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