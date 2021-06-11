.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تخفيف قيود كورونا ينعش اقتصاد بريطانيا.. أعلى نمو شهري في قرابة عام

شارع أوكسفورد الشهير في لندن
شارع أوكسفورد الشهير في لندن
اقتصاد بريطانيا

تخفيف قيود كورونا ينعش اقتصاد بريطانيا.. أعلى نمو شهري في قرابة عام

الناتج نما 2,3% في أبريل

متابع الغاء المتابعة

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

سجّلت المملكة المتحدة نموا بنسبة 2,3% في الناتج المحلي الإجمالي في نيسان/أبريل، وهي أسرع زيادة شهرية منذ تموز/يوليو 2020، وذلك بفضل رفع بعض القيود الصحية، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة.

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمكتب الإحصاء.

وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر نيسان/أبريل أقل بنسبة 3,7% عما كان في شباط/فبراير 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق.

"السبع" تدرس تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد للدول الفقيرة اقتصاد اقتصاد "السبع" تدرس تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد للدول الفقيرة

وعلّق وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قائلا: "هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ بالتعافي".

وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كاي بي إم جي" المتخصصة: "انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية".

وبالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية كانون الأول/ديسمبر، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيسان/أبريل.

وأضافت سيلفين: "نتوقع حدوث تباطؤ في النمو في أيار/مايو وحزيران/يونيو (...) لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاما متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والذي نتوقع ارتفاعه بنسبة 4,3%".

في منتصف أيار/مايو، أعادت المطاعم فتح قاعاتها الداخلية وكذلك الفنادق، كجزء من مرحلة جديدة من عملية رفع القيود في إنجلترا.

ومن المفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان سيؤكد الرفع الكامل للقيود الصحية في 21 حزيران/يونيو، كما كان مقررا، نظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة بسبب انتشار متحوّرات جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية! انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية!
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
الأكثر قراءة
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
قبل أن تذهب
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
اكتشف المزيد