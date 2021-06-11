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"السبع" تدرس تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد للدول الفقيرة

بايدن وجونسون في لقاء ثنائي قبيل قمة السبع
بايدن وجونسون في لقاء ثنائي قبيل قمة السبع
اقتصاد

"السبع" تدرس تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد للدول الفقيرة

للمساعدة في تعافيها من الوباء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تدرس مجموعة الدول السبع الكبرى ذات الاقتصادات المتقدمة دعم إعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي الجديدة المحتملة من الدول الغنية إلى الدول الأكثر ضعفًا للمساعدة في تعافيها من الوباء.

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الجهود العالمية ستلبي الاحتياجات الصحية بما في ذلك اللقاحات وكذلك المساعدة في تمكين تعاف اقتصادي أكثر "خضرة" وقوة.

وأضاف أن بيان زعماء مجموعة السبع سيعرض مزيداً من التفاصيل. وتبدأ المحادثات اليوم الجمعة في قمة كورنوال، جنوب غربي إنجلترا.

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يستعد صندوق النقد الدولي لمنح الدول الأعضاء فيه أكبر ضخ للموارد في تاريخه بواقع 650 مليار دولار، لتعزيز السيولة العالمية ومساعدة الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض على التعامل مع الديون المتزايدة و Covid-19.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن يصوت مجلس محافظي الصندوق على الأصول الاحتياطية الجديدة المقترحة، المسماة حقوق السحب الخاصة، بحلول منتصف أغسطس.

تعهدات فرنسية

أشارت جورجيفا إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على إيجاد طرق لإعادة توجيهها من الدول الغنية التي لا تحتاجها إلى تلك الفقيرة.

التزمت فرنسا بإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها لإفريقيا، والتي تتعلق بـ33 مليار دولار من أصل 650 مليار دولار.

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو / أيار من الدول الغنية الأخرى إعادة تخصيص احتياطياتها الجديدة المتوقعة، لزيادة المبلغ الموجه إلى إفريقيا إلى 100 مليار دولار. فيما أيدت الصين الدعوة.

الحد الأدنى من الضرائب

قال البيت الأبيض إن قادة مجموعة السبع سيصادقون أيضًا على حد أدنى عالمي للضريبة لا يقل عن 15%. وأعلنت الولايات المتحدة أن الاتفاقية أساسية لإنهاء المنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول لجذب الشركات بمعدلات الضرائب المنخفضة على حساب حماية العمال والاستثمار في البنى التحتية وتنمية الطبقة الوسطى.

وقال البيت الأبيض: "من خلال جعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع نصيبها العادل وجمع الموارد لتمويل أولويات التجديد المحلي - مثل البنى التحتية ورعاية الأطفال والإسكان الميسور والتعليم - فإن الحد الأدنى للضرائب العالمية على الشركات هو جزء أساسي من جهودنا وسوف يساعد في دعم الطبقة الوسطى والأسر العاملة في كل مكان".

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