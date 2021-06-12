.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا.. اقتراح قوانين لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى

سهم علي بابا وول ستريت
وول ستريت
اقتصاد أميركا

أميركا.. اقتراح قوانين لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى

الخطوة الأكثر طموحا منذ عقود لكسر احتكار الشركات الكبرى

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

كشف نواب أميركيون الجمعة مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا مثل "آبل" و"فيسبوك"، في ما قد يكون الخطوة الأكثر طموحا منذ عقود لكسر احتكار الشركات الكبرى.

وقدّم نواب من الحزبين الرئيسيين، الديموقراطي والجمهوري، خمسة مشاريع قوانين منفصلة تقترح تغييرات شاملة بحيث يمكنها إعادة تشكيل أكبر شركات التكنولوجيا والترفيه الأميركية وفرض إصلاح شامل لممارساتها التجارية.

وفي محاولة لمنع اندماج الشركات، يسعى اقتراح لجعل شراء الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون لشركات أصغر حجما أكثر صعوبة، إضافة الى تسهيل تفكيك الشركات التي تستخدم موقعها المهيمن في مجال ما لتحقيق تقدم عميق في مجال آخر.

وقال الديموقراطي ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب "في الوقت الراهن تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بنفوذ كبير على اقتصادنا".

الشيوخ الأميركي: منزعجون من رفع عقوبات عن كيانات إيرانية أميركا الشيوخ الأميركي: منزعجون من رفع عقوبات عن كيانات إيرانية

وأضاف "انهم في وضع متميز لتحديد الفائزين والخاسرين وتدمير الشركات الصغيرة ورفع الأسعار على المستهلكين وطرد الناس من أعمالهم".

وأشار الى أن الهدف هو "تكافؤ الفرص" والتأكد من أن شركات التكنولوجيا القوية تتّبع القواعد نفسها التي تسري على شركة أخرى.

وتأتي مشاريع القوانين المقدّمة بعد تحقيق استمر 16 شهرا من قبل اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لوضع المنافسة في السوق الرقمية، وخاصة السلطة غير المنظمة التي تمارسها أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل.

ويحرص الرئيس الأميركي جو بايدن ودول أخرى في مجموعة السبع على تحديد معدل ضرائب عالمي لا يقل عن 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، في محاولة لتحسين الإيرادات الضريبية من شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويتعيّن مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار والتصويت عليها في اللجنة القضائية قبل تصويت مجلس النواب بكامل هيئته.

كما ستحتاج الى اقرارها في مجلس الشيوخ، قبل أن يوقّعها بايدن لتصبح نافذة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر مرعب.. خبر مرعب.. "كورونا" جديدة في الخفافيش قد تصيب البشر
جزار كابول: أميركا تركت الأفغان وحدهم بوجه طالبان جزار كابول: أميركا تركت الأفغان وحدهم بوجه طالبان
الأكثر قراءة
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
"حلق رأس واغتصاب".. جديد حادثة الفتاة الأردنية في ليبيا
فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص
السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية
قبل أن تذهب
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
اكتشف المزيد