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السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية

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تأشيرة سعودية
السعودية

السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية

وزارة الخارجية تطلق خدمة آلية لحاملي التأشيرات بالدول التي جرى تعليق القدوم منها

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دبي - العربية.نت

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أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والمالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 /2021.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن هذه الخدمة ستكون "من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021".

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الإلكتروني.

وسمحت وزارة الداخلية السعودية، نهاية الشهر الماضي، للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

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يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت أعلنت يوم 2 فبراير 2021 تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية.

وشملت قائمة الدول العشرين كلاً من الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأميركا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان. ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

كما أضافت حينها أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة يكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

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