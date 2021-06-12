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تجارة دبي الخارجية تنمو فصلياً 10% لـ 354 مليار درهم.. لهذه الأسباب

موانئ-دبي
موانئ دبي
دبي

تجارة دبي الخارجية تنمو فصلياً 10% لـ 354 مليار درهم.. لهذه الأسباب

ولي عهد دبي: القدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص

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دبي - العربية.نت

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أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2019.

وقال ولي عهد دبي إن قيادة الإمارات أرست اقتصادا قويا يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص.

وأوضح أن تدابير دبي السريعة والمدروسة بما فيها حزم التحفيز الاقتصادي تواصل إثبات جدواها بتسارع معدلات التعافي.

وأشار إلى تخطي المرحلة الاستثنائية بالفكر المبدع والبدائل الفعالة التي تعين على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مختلف القطاعات.

انخفضت قيمة تجارة دبي 13.7% العام الماضي، جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير، إذ تنال جائحة فيروس كورونا من أكبر مركز للتجارة في الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم (321.8 مليار دولار) في 2020، انخفاضاً من 1.37 تريليون درهم في 2019.

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