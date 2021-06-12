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دول الـ G7 تقر خطة بنى تحتية للدول متدنية الدخل تنافس خطة الصين

US President Joe Biden, Britain's Prime Minister Boris Johnson, European Council President Charles Michel, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga and Italy's Prime Minister Mario Draghi stand for a family photo during the G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 11, 2021. (Reuters)
قادة مجموعة السبع
اقتصاد

دول الـ G7 تقر خطة بنى تحتية للدول متدنية الدخل تنافس خطة الصين

جونسون: إعلان مجموعة السبع للحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل "لحظة تاريخية"

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كاربيس باي - (أ ف ب)

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أقرت مجموعة السبع السبت خطة عالمية واسعة النطاق للبنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة والناشئة بمبادرة من الرئيس الأميركي جو بايدن، هدفها منافسة خطة "طرق الحرير الجديدة" الصينية.

وتسعى خطة "إعادة بناء العالم بشكل أفضل" لمساعدة هذه الدول على النهوض بعد وباء كوفيد-19 بالتركيز على المناخ والصحة والقطاع الرقمي ومكافحة التباين الاجتماعي، على ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل واعتبره "لحظة تاريخية" بعدما أنهك كوفيد-19 اقتصادات وأودى بملايين الأرواح في أنحاء العالم.

وسمي "إعلان كاربيس باي" على اسم بلدة ساحلية في إنكلترا حيث يجتمع قادة دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وجها لوجه مجددا للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا.

ويناقش قادة مجموعة السبع سلسلة من المسائل الصحية.

تشمل الخطوات الجماعية تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض مستقبلي إلى أقل من 100 يوم، مع تعزيز شبكات المراقبة العالمية.

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